Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Index-Bewegung 05.12.2025 15:59:09

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen

Das macht der TecDAX aktuell.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent auf 3 604,09 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 555,628 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,196 Prozent stärker bei 3 589,37 Punkten in den Handel, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 605,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 577,61 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,687 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 3 561,97 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 3 628,21 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 3 521,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,66 Prozent auf 39,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,36 Prozent auf 101,60 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), CANCOM SE (+ 2,39 Prozent auf 27,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,29 Prozent auf 18,52 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-1,55 Prozent auf 253,30 EUR), Nemetschek SE (-1,54 Prozent auf 93,00 EUR), Bechtle (-1,40 Prozent auf 43,66 EUR), IONOS (-1,32 Prozent auf 26,20 EUR) und SMA Solar (-1,27 Prozent auf 35,86 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 574 891 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
