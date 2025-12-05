Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Index-Bewegung
|
05.12.2025 15:59:09
Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen
Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent auf 3 604,09 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 555,628 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,196 Prozent stärker bei 3 589,37 Punkten in den Handel, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 605,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 577,61 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,687 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 3 561,97 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 3 628,21 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 3 521,87 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,66 Prozent auf 39,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,36 Prozent auf 101,60 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), CANCOM SE (+ 2,39 Prozent auf 27,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,29 Prozent auf 18,52 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-1,55 Prozent auf 253,30 EUR), Nemetschek SE (-1,54 Prozent auf 93,00 EUR), Bechtle (-1,40 Prozent auf 43,66 EUR), IONOS (-1,32 Prozent auf 26,20 EUR) und SMA Solar (-1,27 Prozent auf 35,86 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 574 891 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Bechtle AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|18,33
|1,72%
|Bechtle AG
|43,42
|-1,36%
|CANCOM SE
|27,85
|2,58%
|Deutsche Telekom AG
|27,55
|0,40%
|Elmos Semiconductor
|100,40
|2,55%
|freenet AG
|27,84
|-0,93%
|Infineon AG
|37,45
|2,77%
|IONOS
|26,20
|-1,50%
|Nemetschek SE
|92,85
|-1,33%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
|Sartorius AG Vz.
|252,60
|-0,63%
|Siemens Healthineers AG
|43,29
|1,81%
|SMA Solar AG
|34,78
|-3,76%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|38,64
|5,23%
|TeamViewer
|5,56
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 607,88
|0,71%
