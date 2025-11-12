United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX-Performance im Fokus 12.11.2025 17:59:06

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

TecDAX-Kurs zum Handelsschluss.

Am Mittwoch stieg der TecDAX via XETRA letztendlich um 1,72 Prozent auf 3 575,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,430 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,229 Prozent fester bei 3 523,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 515,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 609,25 Punkte, das Tagestief hingegen 3 523,36 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der TecDAX 3 658,28 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 3 740,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 382,26 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 13,12 Prozent auf 21,04 EUR), AIXTRON SE (+ 11,46 Prozent auf 19,40 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), EVOTEC SE (+ 5,37 Prozent auf 5,38 EUR) und SMA Solar (+ 3,04 Prozent auf 30,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-4,88 Prozent auf 82,80 EUR), IONOS (-4,08 Prozent auf 25,85 EUR), United Internet (-3,23 Prozent auf 25,16 EUR), PNE (-2,51 Prozent auf 10,08 EUR) und TeamViewer (-1,42 Prozent auf 5,91 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 595 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 246,220 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten