United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX-Performance im Fokus
|
12.11.2025 17:59:06
Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen
Am Mittwoch stieg der TecDAX via XETRA letztendlich um 1,72 Prozent auf 3 575,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,430 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,229 Prozent fester bei 3 523,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 515,36 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 609,25 Punkte, das Tagestief hingegen 3 523,36 Zähler.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der TecDAX 3 658,28 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 3 740,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 382,26 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 13,12 Prozent auf 21,04 EUR), AIXTRON SE (+ 11,46 Prozent auf 19,40 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), EVOTEC SE (+ 5,37 Prozent auf 5,38 EUR) und SMA Solar (+ 3,04 Prozent auf 30,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-4,88 Prozent auf 82,80 EUR), IONOS (-4,08 Prozent auf 25,85 EUR), United Internet (-3,23 Prozent auf 25,16 EUR), PNE (-2,51 Prozent auf 10,08 EUR) und TeamViewer (-1,42 Prozent auf 5,91 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 595 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 246,220 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu (finanzen.at)