Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

Am Mittwoch stieg der TecDAX via XETRA letztendlich um 1,72 Prozent auf 3 575,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,430 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,229 Prozent fester bei 3 523,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 515,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 609,25 Punkte, das Tagestief hingegen 3 523,36 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der TecDAX 3 658,28 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 3 740,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 382,26 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 13,12 Prozent auf 21,04 EUR), AIXTRON SE (+ 11,46 Prozent auf 19,40 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), EVOTEC SE (+ 5,37 Prozent auf 5,38 EUR) und SMA Solar (+ 3,04 Prozent auf 30,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-4,88 Prozent auf 82,80 EUR), IONOS (-4,08 Prozent auf 25,85 EUR), United Internet (-3,23 Prozent auf 25,16 EUR), PNE (-2,51 Prozent auf 10,08 EUR) und TeamViewer (-1,42 Prozent auf 5,91 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 595 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 246,220 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at