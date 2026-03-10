Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag

Der MDAX zeigt am zweiten Tag der Woche eine klare positive Entwicklung.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 3,09 Prozent höher bei 29 768,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 348,294 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29 343,35 Zählern und damit 1,62 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (28 875,10 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 937,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 343,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX lag vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 31 962,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 732,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 027,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,91 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 28 488,77 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Lufthansa (+ 8,13 Prozent auf 8,22 EUR), AUTO1 (+ 6,76 Prozent auf 16,59 EUR), WACKER CHEMIE (+ 6,36 Prozent auf 69,40 EUR), AIXTRON SE (+ 6,29 Prozent auf 30,40 EUR) und KION GROUP (+ 5,95 Prozent auf 51,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TeamViewer (-2,16 Prozent auf 4,61 EUR), K+S (-1,60 Prozent auf 15,42 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,95 Prozent auf 41,66 EUR), PUMA SE (-0,60 Prozent auf 21,71 EUR) und Ströer SE (-0,30 Prozent auf 33,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 741 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 33,935 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at