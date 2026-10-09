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XETRA-Handel im Blick 09.10.2026 12:27:10

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags

Der MDAX steigt am Freitagmittag.

Um 12:10 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,67 Prozent auf 30 000,39 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 333,874 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,864 Prozent fester bei 29 761,69 Punkten, nach 29 506,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 070,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 744,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,48 Prozent nach. Der MDAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 32 078,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 837,35 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Wert von 30 921,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,16 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 12,08 Prozent auf 49,36 EUR), thyssenkrupp (+ 5,84 Prozent auf 13,59 EUR), Nemetschek SE (+ 5,37 Prozent auf 67,70 EUR), RATIONAL (+ 4,76 Prozent auf 583,50 EUR) und CTS Eventim (+ 3,44 Prozent auf 58,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen K+S (-1,60 Prozent auf 14,75 EUR), United Internet (-1,29 Prozent auf 23,00 EUR), freenet (-0,80 Prozent auf 22,20 EUR), AUMOVIO (-0,73 Prozent auf 34,00 EUR) und Schaeffler (-0,50 Prozent auf 5,98 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 159 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,886 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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