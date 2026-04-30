Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags

Um 15:42 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 30 382,76 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 358,240 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,795 Prozent leichter bei 29 772,14 Punkten, nach 30 010,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 549,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 710,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,048 Prozent. Der MDAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 27 800,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 164,44 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 28 737,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,93 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 7,03 Prozent auf 20,48 EUR), PUMA SE (+ 6,60 Prozent auf 26,31 EUR), thyssenkrupp (+ 5,28 Prozent auf 10,12 EUR), Schaeffler (+ 3,38 Prozent auf 7,96 EUR) und DEUTZ (+ 3,27 Prozent auf 9,78 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen RTL (-15,57 Prozent auf 32,00 EUR), flatexDEGIRO (-3,36 Prozent auf 30,52 EUR), FUCHS SE VZ (-2,85 Prozent auf 40,22 EUR), RATIONAL (-2,74 Prozent auf 622,00 EUR) und IONOS (-2,33 Prozent auf 25,94 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 2 744 937 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,025 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at