flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|XETRA-Handel im Blick
|
30.04.2026 15:59:23
Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
Um 15:42 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 30 382,76 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 358,240 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,795 Prozent leichter bei 29 772,14 Punkten, nach 30 010,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 549,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 710,29 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,048 Prozent. Der MDAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 27 800,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 164,44 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 28 737,65 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,93 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 7,03 Prozent auf 20,48 EUR), PUMA SE (+ 6,60 Prozent auf 26,31 EUR), thyssenkrupp (+ 5,28 Prozent auf 10,12 EUR), Schaeffler (+ 3,38 Prozent auf 7,96 EUR) und DEUTZ (+ 3,27 Prozent auf 9,78 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen RTL (-15,57 Prozent auf 32,00 EUR), flatexDEGIRO (-3,36 Prozent auf 30,52 EUR), FUCHS SE VZ (-2,85 Prozent auf 40,22 EUR), RATIONAL (-2,74 Prozent auf 622,00 EUR) und IONOS (-2,33 Prozent auf 25,94 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 2 744 937 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,025 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
01.05.26
|MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|28.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|28.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|28.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|14.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|20,38
|6,84%
|DEUTZ AG
|9,97
|5,61%
|flatexDEGIRO AG
|30,54
|-2,99%
|freenet AG
|27,22
|1,80%
|FUCHS SE VZ
|40,14
|-2,43%
|IONOS
|26,14
|-1,13%
|Knorr-Bremse
|98,85
|1,38%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,19
|1,48%
|PUMA SE
|25,94
|5,62%
|RATIONAL AG
|625,50
|-2,49%
|RTL
|32,90
|-13,42%
|Schaeffler AG
|8,06
|4,95%
|thyssenkrupp AG
|10,13
|6,14%
|TUI AG
|6,32
|2,56%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 589,95
|1,93%