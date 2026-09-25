Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 3 986,12 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 562,654 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,797 Prozent auf 3 989,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 957,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 974,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 996,93 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,251 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 050,72 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 3 892,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 611,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,98 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 6,80 Prozent auf 182,20 EUR), Nordex (+ 4,20 Prozent auf 40,16 EUR), SMA Solar (+ 2,42 Prozent auf 57,20 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 57,30 EUR) und PVA TePla (+ 1,56 Prozent auf 31,32 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-5,68 Prozent auf 84,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,71 Prozent auf 31,00 EUR), TeamViewer (-1,52 Prozent auf 6,17 EUR), IONOS (-1,48 Prozent auf 34,70 EUR) und Sartorius vz (-0,87 Prozent auf 263,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 306 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at