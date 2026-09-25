OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|TecDAX-Marktbericht
|
25.09.2026 15:58:49
Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 3 986,12 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 562,654 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,797 Prozent auf 3 989,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 957,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 974,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 996,93 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,251 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 050,72 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 3 892,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 611,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,98 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 6,80 Prozent auf 182,20 EUR), Nordex (+ 4,20 Prozent auf 40,16 EUR), SMA Solar (+ 2,42 Prozent auf 57,20 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 57,30 EUR) und PVA TePla (+ 1,56 Prozent auf 31,32 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-5,68 Prozent auf 84,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,71 Prozent auf 31,00 EUR), TeamViewer (-1,52 Prozent auf 6,17 EUR), IONOS (-1,48 Prozent auf 34,70 EUR) und Sartorius vz (-0,87 Prozent auf 263,00 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 306 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX klettert (finanzen.at)
|
11:14
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07:49
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|83,30
|-7,44%
|Carl Zeiss Meditec AG
|30,90
|-1,66%
|Deutsche Telekom AG
|27,05
|0,56%
|freenet AG
|23,82
|0,68%
|Infineon AG
|57,01
|0,46%
|IONOS
|34,56
|-1,43%
|Nordex AG
|39,64
|2,53%
|OHB SE
|181,40
|7,21%
|PVA TePla AG
|30,54
|-1,36%
|SAP SE
|185,52
|1,07%
|Sartorius AG Vz.
|258,10
|-2,16%
|SMA Solar AG
|56,75
|0,18%
|TeamViewer
|6,16
|-1,83%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,50
|-0,33%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 975,48
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.