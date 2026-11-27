Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,33 Prozent fester bei 25 298,44 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,051 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,769 Prozent auf 25 409,54 Punkte an der Kurstafel, nach 25 215,52 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 472,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 292,76 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der DAX auf 25 590,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 367,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 767,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,09 Prozent. Bei 27 001,67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 790,20 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 43,19 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,29 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 118,52 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,19 Prozent auf 339,80 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Commerzbank (-3,27 Prozent auf 32,21 EUR), Beiersdorf (-1,20 Prozent auf 82,54 EUR), adidas (-1,06 Prozent auf 171,90 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 52,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 062 428 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 214,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at