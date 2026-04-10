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DAX-Marktbericht 10.04.2026 15:58:54

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der DAX macht derzeit Gewinne.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent höher bei 23 924,79 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,047 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,086 Prozent auf 23 827,54 Punkte an der Kurstafel, nach 23 806,99 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 043,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 767,71 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 3,21 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 23 968,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 261,64 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 20 562,73 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,93 Prozent auf 189,65 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 43,36 EUR), BASF (+ 2,28 Prozent auf 54,80 EUR), Siemens (+ 2,16 Prozent auf 231,65 EUR) und BMW (+ 1,72 Prozent auf 83,80 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-5,70 Prozent auf 1 461,80 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 327,70 EUR), Hannover Rück (-0,87 Prozent auf 274,40 EUR), EON SE (-0,81 Prozent auf 19,67 EUR) und Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 253,10 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 314 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 176,464 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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