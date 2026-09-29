Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich

Um 12:10 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,58 Prozent auf 25 521,16 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 25 374,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 374,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 524,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 338,03 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26 569,99 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 24 626,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 745,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,73 Prozent auf 58,68 EUR), Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 2,05 Prozent auf 284,15 EUR), Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 67,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,03 Prozent auf 371,90 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Bayer (-1,87 Prozent auf 49,85 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,70 Prozent auf 39,79 EUR), Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 954,70 EUR), Daimler Truck (-1,12 Prozent auf 42,53 EUR) und EON SE (-1,05 Prozent auf 16,97 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 554 053 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at