Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Index-Performance im Fokus
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15.04.2026 15:59:04
Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone
Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,21 Prozent fester bei 24 094,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 24 060,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24 044,22 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 127,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 996,80 Einheiten.
DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der DAX auf 23 447,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 352,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der DAX bei 21 253,70 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,81 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,20 Prozent auf 146,62 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 518,60 EUR), Bayer (+ 1,87 Prozent auf 41,37 EUR), Zalando (+ 1,53 Prozent auf 22,51 EUR) und Brenntag SE (+ 1,38 Prozent auf 57,42 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Daimler Truck (-1,78 Prozent auf 42,55 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,72 Prozent auf 38,97 EUR), Continental (-1,51 Prozent auf 63,96 EUR), BASF (-1,40 Prozent auf 52,98 EUR) und GEA (-1,21 Prozent auf 61,40 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 416 777 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 174,330 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
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|Fresenius Medical Care Underweight
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|24.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,50
|1,29%
|BASF
|53,20
|1,03%
|Bayer
|40,54
|-0,76%
|Brenntag SE
|59,78
|3,64%
|Continental AG
|64,08
|0,06%
|Daimler Truck
|42,35
|-1,42%
|Deutsche Telekom AG
|29,04
|1,75%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,65
|-0,44%
|GEA
|61,35
|0,16%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,67
|-0,58%
|Rheinmetall AG
|1 498,60
|-1,23%
|SAP SE
|150,42
|2,37%
|Siemens AG
|239,40
|0,78%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,32
|-1,30%
|Zalando
|23,25
|2,92%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 154,47
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