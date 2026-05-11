Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Plus

Am ersten Tag der Woche legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der DAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 24 355,41 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,022 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,022 Prozent schwächer bei 24 333,31 Punkten, nach 24 338,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 362,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 202,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 23 803,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 856,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 23 499,32 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,750 Prozent ein. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BASF (+ 3,50 Prozent auf 53,46 EUR), Brenntag SE (+ 3,22 Prozent auf 62,86 EUR), Deutsche Börse (+ 2,18 Prozent auf 248,00 EUR), EON SE (+ 1,87 Prozent auf 18,25 EUR) und Zalando (+ 1,74 Prozent auf 20,21 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil GEA (-4,89 Prozent auf 56,35 EUR), adidas (-3,51 Prozent auf 141,70 EUR), MTU Aero Engines (-3,11 Prozent auf 295,50 EUR), Beiersdorf (-2,72 Prozent auf 70,14 EUR) und Rheinmetall (-2,69 Prozent auf 1 185,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 132 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 201,962 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at