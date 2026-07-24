Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent auf 24 870,30 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 24 830,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24 763,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 24 875,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 821,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,408 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 740,36 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 24 128,98 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 24 295,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Bei 25 900,10 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 5,11 Prozent auf 134,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,62 Prozent auf 257,30 EUR), Fresenius SE (+ 1,26 Prozent auf 43,39 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 152,30 EUR) und Commerzbank (+ 1,18 Prozent auf 36,78 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen adidas (-5,18 Prozent auf 167,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 64,75 EUR), Brenntag SE (-1,04 Prozent auf 58,84 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 488 214 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,764 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,82 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at