Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Am Mittwochmorgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent aufwärts auf 25 630,16 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,126 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,568 Prozent auf 25 724,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 578,85 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 628,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 729,05 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,545 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26 136,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der DAX mit 24 893,58 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 23 611,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,45 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 186,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 008,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,26 Prozent auf 362,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,78 Prozent auf 148,45 EUR) und Siemens (+ 0,57 Prozent auf 275,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-0,94 Prozent auf 45,14 EUR), GEA (-0,89 Prozent auf 66,75 EUR), Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 32,38 EUR), Zalando (-0,76 Prozent auf 22,18 EUR) und Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 59,78 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 340 787 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at