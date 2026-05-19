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Index-Bewegung 19.05.2026 17:58:59

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

DAX-Kurs zum Handelsschluss.

Letztendlich sprang der DAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent auf 24 428,17 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,257 Prozent auf 24 370,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24 307,92 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 690,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 358,75 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 702,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25 043,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der DAX mit 23 934,98 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,453 Prozent zurück. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Hannover Rück (+ 2,40 Prozent auf 247,80 EUR) und Merck (+ 2,21 Prozent auf 120,35 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Continental (-3,52 Prozent auf 65,70 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 39,11 EUR), Brenntag SE (-1,90 Prozent auf 59,76 EUR) und Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 168,35 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 442 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Mit 6,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Telekom AG 29,33 0,27% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 247,00 0,00% Hannover Rück
Heidelberg Materials 168,25 -0,18% Heidelberg Materials
Infineon AG 64,69 -0,37% Infineon AG
Merck KGaA 120,05 0,21% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 31,39 -0,13% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 29,57 -0,03% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 219,60 1,18% Rheinmetall AG
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Siemens AG 255,70 -0,20% Siemens AG
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