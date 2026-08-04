Zuversicht in Frankfurt: DAX in Grün

Um 12:10 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 26 107,03 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,138 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,724 Prozent auf 26 189,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 001,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 266,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 099,57 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der DAX bei 25 779,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der DAX einen Wert von 23 991,27 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 23 757,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,39 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 266,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Bayer (+ 4,52 Prozent auf 49,25 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 63,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,54 Prozent auf 1 204,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 149,90 EUR) und Brenntag SE (+ 1,42 Prozent auf 62,96 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-16,56 Prozent auf 24,29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-8,23 Prozent auf 41,17 EUR), adidas (-2,70 Prozent auf 160,35 EUR), Continental (-2,13 Prozent auf 70,82 EUR) und Beiersdorf (-1,77 Prozent auf 77,76 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Zalando-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 640 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at