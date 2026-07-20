Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich

Letztendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 24 861,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,078 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,249 Prozent auf 24 769,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 830,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24 751,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 974,53 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, notierte der DAX bei 24 985,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, stand der DAX noch bei 24 417,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 289,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,31 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 3,61 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 152,64 EUR), Fresenius SE (+ 3,04 Prozent auf 43,00 EUR), Zalando (+ 1,58 Prozent auf 28,35 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,65 Prozent auf 35,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-2,38 Prozent auf 58,12 EUR), Bayer (-2,37 Prozent auf 47,31 EUR), MTU Aero Engines (-2,22 Prozent auf 334,10 EUR), Heidelberg Materials (-2,21 Prozent auf 170,10 EUR) und GEA (-1,41 Prozent auf 59,45 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 358 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 201,657 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at