Zuversicht in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Plus

Am Montag legte der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 16 683,36 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 1,667 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,779 Prozent höher bei 16 684,10 Punkten in den Montagshandel, nach 16 555,13 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 705,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 607,72 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2023, den Wert von 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14 798,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 15 033,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,513 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 963,47 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,88 Prozent auf 16,99 EUR), Hannover Rück (+ 1,65 Prozent auf 228,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,59 Prozent auf 84,32 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 163,40 EUR) und Bayer (+ 1,44 Prozent auf 32,86 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Commerzbank (-3,39 Prozent auf 10,69 EUR), RWE (-2,05 Prozent auf 36,72 EUR), Porsche (-1,60 Prozent auf 72,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,15 Prozent auf 51,38 EUR) und Henkel vz (-0,88 Prozent auf 71,76 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 153 778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 174,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,64 zu Buche schlagen. Mit 8,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at