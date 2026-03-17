Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus

Der DAX zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,19 Prozent höher bei 23 608,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,003 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,270 Prozent auf 23 500,34 Punkte an der Kurstafel, nach 23 564,01 Punkten am Vortag.

Bei 23 464,84 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23 651,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, betrug der DAX-Kurs 24 998,40 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der DAX einen Wert von 23 960,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, lag der DAX bei 23 154,57 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,79 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 2,90 Prozent auf 20,24 EUR), RWE (+ 2,13 Prozent auf 58,48 EUR), Hannover Rück (+ 2,13 Prozent auf 268,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 549,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 148,95 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,22 Prozent auf 1 588,50 EUR), Scout24 (-1,49 Prozent auf 69,60 EUR), Deutsche Bank (-1,12 Prozent auf 25,61 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 46,40 EUR) und adidas (-0,92 Prozent auf 139,75 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 883 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 193,184 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at