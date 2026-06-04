Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Plus

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent höher bei 24 916,19 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,071 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,216 Prozent höher bei 24 849,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 795,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 830,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 009,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,666 Prozent zurück. Der DAX lag vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 23 991,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, den Stand von 24 205,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der DAX einen Wert von 24 276,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,54 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,49 Prozent auf 164,50 EUR), QIAGEN (+ 5,34 Prozent auf 32,63 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,78 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (+ 4,55 Prozent auf 177,02 EUR) und Merck (+ 4,49 Prozent auf 139,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-3,35 Prozent auf 85,05 EUR), Continental (-2,40 Prozent auf 69,12 EUR), RWE (-2,35 Prozent auf 55,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,76 Prozent auf 49,08 EUR) und BMW (-1,51 Prozent auf 70,24 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6 623 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,443 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Mit 6,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at