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DAX-Marktbericht 12.11.2026 15:58:51

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 26 765,33 Punkte an. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,929 Prozent auf 26 910,57 Punkte an der Kurstafel, nach 26 662,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27 001,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 682,37 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,68 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25 277,68 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 26 331,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 381,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,07 Prozent nach oben. Bei 27 001,67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,99 Prozent auf 586,40 EUR), Zalando (+ 2,23 Prozent auf 28,37 EUR), Allianz (+ 2,14 Prozent auf 473,50 EUR), Fresenius SE (+ 1,93 Prozent auf 53,84 EUR) und Siemens (+ 1,73 Prozent auf 281,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 769,60 EUR), Merck (-2,97 Prozent auf 147,10 EUR), Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,76 Prozent auf 40,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 68,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 885 849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 475,70 1,17% Allianz
Brenntag SE 58,62 2,02% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,43 0,42% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 53,57 0,89% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,81 2,05% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 149,85 1,32% Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
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