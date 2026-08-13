Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Kursentwicklung im Fokus 13.08.2026 09:28:55

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent fester bei 26 435,39 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,404 Prozent auf 26 437,35 Punkte an der Kurstafel, nach 26 331,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 26 439,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 418,09 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,284 Prozent nach oben. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25 114,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 136,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der DAX 24 185,59 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,73 Prozent. Bei 26 573,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,24 Prozent auf 41,52 EUR), Commerzbank (+ 1,09 Prozent auf 39,81 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 177,70 EUR), Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 163,26 EUR) und QIAGEN (+ 0,93 Prozent auf 37,39 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-1,47 Prozent auf 60,24 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 50,70 EUR), Infineon (-0,71 Prozent auf 62,64 EUR), Continental (-0,67 Prozent auf 67,98 EUR) und Hannover Rück (-0,56 Prozent auf 248,60 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 688 403 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 213,625 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 160,65 1,04% adidas
BASF 50,36 0,38% BASF
Brenntag SE 60,84 0,46% Brenntag SE
Commerzbank 39,64 -0,65% Commerzbank
Continental AG 69,70 -0,60% Continental AG
Deutsche Bank AG 33,18 -0,35% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,88 -0,24% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 253,00 1,61% Hannover Rück
Infineon AG 62,45 0,40% Infineon AG
QIAGEN N.V. 37,63 0,37% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,60 0,98% SAP SE
Siemens AG 282,80 -0,55% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,18 0,11% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,88 -0,22% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 423,88 0,47%

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