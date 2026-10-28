Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Der DAX stieg im XETRA-Handel letztendlich um 0,42 Prozent auf 25 697,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,052 Prozent schwächer bei 25 577,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 590,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 534,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 716,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der DAX bei 25 374,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25 464,01 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der DAX mit 24 278,63 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,72 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,72 Prozent auf 42,59 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Symrise (-10,24 Prozent auf 89,80 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 26,09 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 81,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 429 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at