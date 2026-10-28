Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Kursentwicklung 28.10.2026 17:58:44

Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Der DAX verzeichnete heute Kursanstiege.

Der DAX stieg im XETRA-Handel letztendlich um 0,42 Prozent auf 25 697,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,052 Prozent schwächer bei 25 577,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 590,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 534,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 716,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der DAX bei 25 374,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25 464,01 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der DAX mit 24 278,63 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,72 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,72 Prozent auf 42,59 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Symrise (-10,24 Prozent auf 89,80 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 26,09 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 81,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 429 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 157,95 0,41% adidas
Deutsche Bank AG 30,09 4,30% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,84 -1,57% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 53,67 2,78% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 013,00 -0,53% Rheinmetall AG
SAP SE 211,25 -0,87% SAP SE
Scout24 81,55 -1,45% Scout24
Siemens AG 270,20 1,26% Siemens AG
Siemens Energy AG 133,34 3,56% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 42,68 1,93% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 89,96 -9,79% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,06 0,94% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,45 -0,54% Vonovia SE
Zalando 26,05 -1,96% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 697,45 0,42%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen bleiben vorsichtig -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen