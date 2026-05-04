Zuversicht in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone

Der DAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 24 317,24 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,034 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,074 Prozent leichter bei 24 274,50 Punkten, nach 24 292,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 24 334,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 272,45 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 168,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 23 086,65 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,905 Prozent zurück. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 397,20 EUR), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 147,60 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 57,94 EUR), Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 182,36 EUR) und Bayer (+ 0,95 Prozent auf 38,41 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Continental (-5,05 Prozent auf 60,94 EUR), BASF (-3,27 Prozent auf 52,95 EUR), RWE (-2,42 Prozent auf 60,48 EUR), BMW (-2,16 Prozent auf 76,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,88 Prozent auf 48,66 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 555 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,510 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at