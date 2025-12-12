Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der DAX hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent fester bei 24 412,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,076 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,306 Prozent stärker bei 24 368,94 Punkten, nach 24 294,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 422,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 364,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, stand der DAX noch bei 24 381,46 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 23 698,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der DAX 20 426,27 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,91 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 1,86 Prozent auf 167,30 EUR), Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 1 628,00 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 35,66 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 36,96 EUR) und Airbus SE (+ 0,89 Prozent auf 195,06 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Merck (-1,13 Prozent auf 117,75 EUR), Fresenius SE (-0,92 Prozent auf 47,47 EUR), Henkel vz (-0,88 Prozent auf 69,54 EUR), Symrise (-0,72 Prozent auf 66,42 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,60 Prozent auf 39,68 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 252 383 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,185 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Mit 5,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

