Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 24 893,60 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,108 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 24 904,68 Punkte an der Kurstafel, nach 24 868,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 888,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 916,42 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der DAX bei 24 028,14 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 06.10.2025, bei 24 378,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, stand der DAX noch bei 20 216,19 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 4,39 Prozent auf 39,67 EUR), Infineon (+ 2,31 Prozent auf 40,83 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 39,67 EUR), Merck (+ 1,99 Prozent auf 125,60 EUR) und Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 37,14 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-5,56 Prozent auf 160,45 EUR), SAP SE (-1,38 Prozent auf 203,35 EUR), Beiersdorf (-0,94 Prozent auf 92,96 EUR), Brenntag SE (-0,80 Prozent auf 49,38 EUR) und Continental (-0,53 Prozent auf 67,36 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 672 964 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at