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DAX im Blick 12.10.2026 17:59:11

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

So performte der DAX am Montag zum Handelsende.

Zum Handelsende kletterte der DAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent auf 25 267,67 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,082 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 25 206,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 087,27 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 166,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 315,75 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der DAX auf 25 568,56 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25 067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 241,46 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,97 Prozent zu. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), RWE (+ 2,28 Prozent auf 59,26 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR), Fresenius SE (+ 1,52 Prozent auf 43,00 EUR) und Hannover Rück (+ 1,44 Prozent auf 267,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Daimler Truck (-0,85 Prozent auf 41,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 39,27 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,27 EUR) und Continental (-0,78 Prozent auf 68,60 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 8 922 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 157,55 2,07% adidas
BASF 52,46 0,27% BASF
Continental AG 70,12 0,83% Continental AG
Daimler Truck 41,08 0,74% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 25,60 1,23% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,17 0,39% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 272,20 1,87% Hannover Rück
Infineon AG 52,88 -3,19% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,93 1,05% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 032,20 5,44% Rheinmetall AG
RWE AG St. 57,96 -1,53% RWE AG St.
SAP SE 200,35 1,72% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 66,94 -0,06% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,85 1,29% Vonovia SE

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