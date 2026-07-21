Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 24 866,87 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,304 Prozent fester bei 24 922,10 Punkten, nach 24 846,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 933,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 866,87 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 24 985,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 270,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24 307,80 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,33 Prozent nach oben. Bei 25 900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,08 Prozent auf 65,33 EUR), Daimler Truck (+ 1,46 Prozent auf 43,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 42,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,10 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 1 001,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 34,82 EUR), Scout24 (-1,38 Prozent auf 71,45 EUR), QIAGEN (-1,36 Prozent auf 35,28 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 57,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 511,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 369 983 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,86 zu Buche schlagen. Mit 7,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at