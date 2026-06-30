Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,76 Prozent stärker bei 24 813,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,062 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,765 Prozent auf 24 815,22 Punkte an der Kurstafel, nach 24 626,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 864,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 813,45 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 25 104,70 Punkten. Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 22 562,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der DAX mit 23 909,61 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,12 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 164,32 EUR), Infineon (+ 2,58 Prozent auf 80,26 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 275,40 EUR), Vonovia SE (+ 1,51 Prozent auf 21,51 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,26 Prozent auf 169,25 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-1,63 Prozent auf 177,95 EUR), Deutsche Telekom (-1,61 Prozent auf 24,42 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 135,24 EUR), Deutsche Börse (-0,46 Prozent auf 237,30 EUR) und Henkel vz (-0,38 Prozent auf 73,98 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 667 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203,906 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at