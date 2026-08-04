Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent stärker bei 26 219,66 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,138 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,724 Prozent höher bei 26 189,62 Punkten, nach 26 001,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 179,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 234,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 25 779,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der DAX mit 23 991,27 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der DAX auf 23 757,69 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,85 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 234,21 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 3,69 Prozent auf 48,86 EUR), Siemens Energy (+ 3,65 Prozent auf 152,92 EUR), Infineon (+ 3,48 Prozent auf 63,61 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 202,40 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 456,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-14,53 Prozent auf 24,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,39 Prozent auf 42,44 EUR), Beiersdorf (-1,67 Prozent auf 77,84 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 162,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 47,54 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Zalando-Aktie aufweisen. 626 911 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,26 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at