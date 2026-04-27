Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Am Montag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,30 Prozent fester bei 24 202,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,031 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,280 Prozent auf 24 196,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24 128,98 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 234,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 193,06 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der DAX einen Wert von 22 300,75 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Wert von 24 894,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 22 242,45 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,37 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,26 Prozent auf 1 349,00 EUR), Commerzbank (+ 1,77 Prozent auf 34,54 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens (+ 1,46 Prozent auf 246,65 EUR) und Zalando (+ 1,09 Prozent auf 22,18 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Merck (-1,70 Prozent auf 110,00 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 269,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,65 Prozent auf 548,20 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 64,34 EUR) und BASF (-0,44 Prozent auf 54,08 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 459 429 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,86 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at