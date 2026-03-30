Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 1,18 Prozent auf 22 296,50 Punkte nach oben.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 22 136,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 369,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 522,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 22 430,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 9,24 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 2,01 Prozent auf 55,76 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 301,20 EUR), EON SE (+ 1,40) Prozent auf 18,81 EUR), Brenntag SE (+ 1,07 Prozent auf 56,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,98 Prozent auf 44,15 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-1,81 Prozent auf 19,77 EUR), Commerzbank (-1,44 Prozent auf 30,12 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 130,70 EUR), Siemens (-0,95 Prozent auf 202,95 EUR) und Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 30,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 056 136 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at