Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag freundlich

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,04 Prozent auf 16 921,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 972,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 880,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 590,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 193,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 413,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,06 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 012,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,81 Prozent auf 34,55 EUR), Hannover Rück (+ 1,31 Prozent auf 224,30 EUR), Henkel vz (+ 1,08 Prozent auf 70,98 EUR), Beiersdorf (+ 1,07 Prozent auf 136,55 EUR) und Porsche (+ 1,02 Prozent auf 82,84 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-1,87 Prozent auf 12,59 EUR), Continental (-1,84 Prozent auf 74,56 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 18,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 63,33 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,56 Prozent auf 46,18 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 761 151 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,410 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at