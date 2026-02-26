Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

Beim LUS-DAX stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent nach oben auf 25 258,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 314,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 086,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 924,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 749,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 22 675,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,43 Prozent auf 172,50 EUR), adidas (+ 3,06 Prozent auf 163,35 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 224,00 EUR), Brenntag SE (+ 2,27 Prozent auf 53,18 EUR) und Siemens (+ 2,15 Prozent auf 249,35 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-5,75 Prozent auf 188,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,94 Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 33,02 EUR), Siemens Energy (-1,74 Prozent auf 166,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 543,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 374 275 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

