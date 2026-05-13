Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent höher bei 24 118,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24 009,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 228,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 961,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 900,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der LUS-DAX bei 23 570,00 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,82 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), Merck (+ 7,21 Prozent auf 121,15 EUR), Scout24 (+ 5,76 Prozent auf 77,10 EUR), Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR) und EON SE (+ 3,45 Prozent auf 18,74 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), GEA (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1 121,60 EUR), Fresenius SE (-3,01 Prozent auf 38,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,00 Prozent auf 36,53 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 721 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 204,782 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,81 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at