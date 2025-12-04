Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|LUS-DAX-Performance
|
04.12.2025 17:59:19
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
Am Donnerstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent auf 23 904,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 929,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23 794,50 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 23 884,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 829,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 220,00 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,74 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Porsche Automobil (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR), Daimler Truck (+ 6,06 Prozent auf 37,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,80 Prozent auf 60,42 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 93,18 EUR) und Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 117,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-3,28 Prozent auf 42,77 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 33,58 EUR), Scout24 (-1,88 Prozent auf 86,35 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 65,34 EUR) und Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 634 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 236,656 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)