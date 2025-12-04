Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance 04.12.2025 17:59:19

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Der LUS-DAX performte heute positiv.

Am Donnerstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent auf 23 904,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 929,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23 794,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 23 884,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 829,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 220,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,74 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Porsche Automobil (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR), Daimler Truck (+ 6,06 Prozent auf 37,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,80 Prozent auf 60,42 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 93,18 EUR) und Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 117,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-3,28 Prozent auf 42,77 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 33,58 EUR), Scout24 (-1,88 Prozent auf 86,35 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 65,34 EUR) und Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 634 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 236,656 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten