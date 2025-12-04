Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Am Donnerstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent auf 23 904,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 929,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23 794,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 23 884,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 829,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 220,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,74 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Porsche Automobil (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR), Daimler Truck (+ 6,06 Prozent auf 37,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,80 Prozent auf 60,42 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 93,18 EUR) und Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 117,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-3,28 Prozent auf 42,77 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 33,58 EUR), Scout24 (-1,88 Prozent auf 86,35 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 65,34 EUR) und Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 634 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 236,656 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at