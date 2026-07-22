Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|LUS-DAX-Performance
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22.07.2026 17:58:30
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone
Am Mittwoch verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent auf 25 180,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 264,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 948,50 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, einen Stand von 25 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 193,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 063,00 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 7,07 Prozent auf 208,30 EUR), GEA (+ 5,65 Prozent auf 62,60 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 69,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,23 EUR) und Merck (+ 1,97 Prozent auf 136,90 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-3,68 Prozent auf 152,32 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 132,04 EUR), Scout24 (-2,40 Prozent auf 69,00 EUR), Bayer (-1,36 Prozent auf 46,97 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,25 Prozent auf 42,74 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 335 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 202,114 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,88 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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