Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,43 Prozent höher bei 15 423,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 15 432,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 15 327,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 973,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 959,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, bewegte sich der LUS-DAX bei 12 004,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 9,73 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 6,96 Prozent auf 10,39 EUR), adidas (+ 5,14 Prozent auf 164,92 EUR), Sartorius vz (+ 2,88 Prozent auf 325,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,83 Prozent auf 22,22 EUR) und QIAGEN (+ 1,34 Prozent auf 37,90 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 370,70 EUR), Rheinmetall (-0,60 Prozent auf 250,20 EUR), MTU Aero Engines (-0,43 Prozent auf 173,10 EUR), Daimler Truck (-0,42 Prozent auf 33,09 EUR) und Allianz (-0,42 Prozent auf 227,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 789 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 141,838 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

