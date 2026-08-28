Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart

Derzeit geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent höher bei 26 512,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 541,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 420,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 517,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 25 117,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 050,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,82 Prozent auf 61,60 EUR), RWE (+ 1,70 Prozent auf 58,74 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 49,23 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 46,22 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen QIAGEN (-0,93 Prozent auf 37,40 EUR), Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 165,60 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 149,40 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 189,50 EUR) und Scout24 (-0,12 Prozent auf 81,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die BMW-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 245 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 219,608 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at