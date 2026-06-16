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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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XETRA-Handel im Blick 16.06.2026 09:28:53

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Dienstagshandels

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Dienstagshandels

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 24 920,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 869,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 964,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 830,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 23 610,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 576,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit GEA (+ 3,39 Prozent auf 58,00 EUR), Rheinmetall (+ 3,25 Prozent auf 1 187,60 EUR), Scout24 (+ 1,69) Prozent auf 78,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 329,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-1,36 Prozent auf 55,22 EUR), Bayer (-1,13 Prozent auf 35,90 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 79,84 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 67,62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 48,92 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 266 040 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bayer 37,64 4,96% Bayer
BMW AG 62,40 -2,47% BMW AG
Brenntag SE 55,10 0,92% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,96 -2,07% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 52,62 0,27% DHL Group (ex Deutsche Post)
GEA 59,95 2,30% GEA
Infineon AG 76,99 -1,82% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,76 -2,08% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 329,90 2,42% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 30,51 -1,33% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 169,40 1,90% Rheinmetall AG
Scout24 77,50 0,52% Scout24
Siemens AG 273,30 0,59% Siemens AG

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