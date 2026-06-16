BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|XETRA-Handel im Blick
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16.06.2026 09:28:53
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Dienstagshandels
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 24 920,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 869,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 964,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 830,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 23 610,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 576,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit GEA (+ 3,39 Prozent auf 58,00 EUR), Rheinmetall (+ 3,25 Prozent auf 1 187,60 EUR), Scout24 (+ 1,69) Prozent auf 78,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 329,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-1,36 Prozent auf 55,22 EUR), Bayer (-1,13 Prozent auf 35,90 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 79,84 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 67,62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 48,92 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 266 040 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|37,64
|4,96%
|BMW AG
|62,40
|-2,47%
|Brenntag SE
|55,10
|0,92%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|-2,07%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52,62
|0,27%
|GEA
|59,95
|2,30%
|Infineon AG
|76,99
|-1,82%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,76
|-2,08%
|MTU Aero Engines AG
|329,90
|2,42%
|Porsche Automobil Holding SE
|30,51
|-1,33%
|Rheinmetall AG
|1 169,40
|1,90%
|Scout24
|77,50
|0,52%
|Siemens AG
|273,30
|0,59%
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|L&S DAX Indikation
|24 962,00
|0,83%
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