Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|LUS-DAX im Blick
|
16.02.2026 12:27:39
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu
Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,19 Prozent fester bei 24 924,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 018,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 900,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2026, den Stand von 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 849,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 22 498,00 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,44 Prozent auf 193,05 EUR), Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 32,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,82 Prozent auf 30,14 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 20,88 EUR) und Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Brenntag SE (-1,72 Prozent auf 57,22 EUR), Merck (-1,68 Prozent auf 125,65 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR) und BASF (-1,06 Prozent auf 50,54 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 427 975 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Stabiler Handel: DAX am Montagmittag orientierungslos (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,36
|2,40%
|BASF
|50,76
|-0,04%
|Beiersdorf AG
|105,85
|-0,24%
|Brenntag SE
|57,04
|-1,96%
|Commerzbank
|32,83
|1,30%
|Deutsche Bank AG
|29,91
|0,91%
|Deutsche Telekom AG
|32,91
|2,33%
|Heidelberg Materials
|192,65
|2,34%
|Merck KGaA
|126,30
|-0,59%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,61
|-0,45%
|Siemens AG
|236,10
|-5,92%
|Symrise AG
|75,02
|-0,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,55
|-0,19%
|Zalando
|21,02
|2,34%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 832,00
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.