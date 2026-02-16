Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Blick 16.02.2026 12:27:39

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Aktuell herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,19 Prozent fester bei 24 924,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 018,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 900,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2026, den Stand von 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 849,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 22 498,00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,44 Prozent auf 193,05 EUR), Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 32,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,82 Prozent auf 30,14 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 20,88 EUR) und Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Brenntag SE (-1,72 Prozent auf 57,22 EUR), Merck (-1,68 Prozent auf 125,65 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR) und BASF (-1,06 Prozent auf 50,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 427 975 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,36 2,40% Airbus SE
BASF 50,76 -0,04% BASF
Beiersdorf AG 105,85 -0,24% Beiersdorf AG
Brenntag SE 57,04 -1,96% Brenntag SE
Commerzbank 32,83 1,30% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,91 0,91% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 32,91 2,33% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 192,65 2,34% Heidelberg Materials
Merck KGaA 126,30 -0,59% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,61 -0,45% Porsche Automobil Holding SE
Siemens AG 236,10 -5,92% Siemens AG
Symrise AG 75,02 -0,85% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -0,19% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,02 2,34% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 832,00 -0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen