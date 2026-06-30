Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,84 Prozent höher bei 24 941,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 754,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 954,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 025,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 22 422,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 23 935,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,22 Prozent auf 165,26 EUR), Siemens (+ 3,68 Prozent auf 279,10 EUR), Infineon (+ 2,84 Prozent auf 80,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,60 Prozent auf 509,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,41 Prozent auf 41,62 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-3,63 Prozent auf 23,92 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 134,34 EUR), Henkel vz (-1,05 Prozent auf 73,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,36 Prozent auf 71,10 EUR) und EON SE (-0,30 Prozent auf 18,06 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 996 087 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 203,906 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at