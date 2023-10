Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Am Donnerstagnachmittag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:57 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 15 059,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 982,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 097,50 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 685,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wurde der LUS-DAX auf 16 110,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, bewegte sich der LUS-DAX bei 12 749,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,54 Prozent auf 126,64 EUR), Merck (+ 3,44 Prozent auf 150,55 EUR), Sartorius vz (+ 2,52 Prozent auf 260,60 EUR), RWE (+ 1,54 Prozent auf 34,18 EUR) und Covestro (+ 1,45 Prozent auf 47,51 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,54 Prozent auf 20,62 EUR), Continental (-3,64 Prozent auf 61,50 EUR), Rheinmetall (-3,11 Prozent auf 258,80 EUR), Zalando (-2,96 Prozent auf 21,99 EUR) und Siemens Healthineers (-2,62 Prozent auf 46,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 848 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 144,247 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

