Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,81 Prozent höher bei 24 435,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 190,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 497,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, lag der LUS-DAX bei 24 066,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 482,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,531 Prozent zurück. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,76 Prozent auf 68,07 EUR), SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 141,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,68 Prozent auf 88,84 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 273,70 EUR) und GEA (+ 2,31 Prozent auf 55,45 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen BMW (-5,35 Prozent auf 76,38 EUR), Scout24 (-2,72 Prozent auf 75,00 EUR), EON SE (-1,68 Prozent auf 18,42 EUR), BASF (-1,13 Prozent auf 53,39 EUR) und Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 243,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 485 297 Aktien gehandelt. Mit 201,695 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at