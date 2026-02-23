Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Performance im Blick
|
23.02.2026 09:29:58
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 25 117,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 065,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 144,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 23.01.2026, den Stand von 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 232,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Wert von 22 177,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,33 Prozent auf 34,95 EUR), adidas (+ 0,54 Prozent auf 159,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Henkel vz (+ 0,31 Prozent auf 82,92 EUR) und GEA (+ 0,23 Prozent auf 65,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Zalando (-1,88 Prozent auf 20,30 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 89,06 EUR) und Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 286 045 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 197,887 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GEA
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
22.02.26
|Erste Schätzungen: GEA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|11.02.26
|GEA Buy
|UBS AG
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|GEA Buy
|UBS AG
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,60
|1,23%
|Airbus SE
|187,42
|-1,29%
|Bayer
|43,22
|-0,71%
|Beiersdorf AG
|107,05
|0,66%
|BMW AG
|89,38
|-1,17%
|Commerzbank
|35,17
|2,15%
|GEA
|65,30
|0,23%
|Henkel KGaA Vz.
|83,10
|0,65%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|545,80
|0,85%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,71
|-0,03%
|Rheinmetall AG
|1 704,50
|-1,70%
|SAP SE
|170,82
|-0,71%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,15
|-0,49%
|Zalando
|20,61
|-0,72%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 178,00
|0,45%