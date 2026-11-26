Das macht der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 25 177,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 109,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 256,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der LUS-DAX 25 373,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 313,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 749,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 117,66 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), Rheinmetall (+ 4,01 Prozent auf 765,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,65 Prozent auf 67,62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,50 Prozent auf 337,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,46 Prozent auf 33,33 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,21 Prozent auf 38,30 EUR), QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,09 EUR), Hannover Rück (+ 0,14 Prozent auf 295,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 587,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 471 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,599 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at