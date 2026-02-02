Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

So bewegte sich der LUS-DAX am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,54 Prozent stärker bei 24 781,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 214,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 853,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 566,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 945,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 21 608,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,877 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,66 Prozent auf 175,10 EUR), Commerzbank (+ 2,51 Prozent auf 35,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,35 Prozent auf 147,95 EUR), Hannover Rück (+ 2,26 Prozent auf 244,20 EUR) und GEA (+ 2,07 Prozent auf 61,65 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,95 Prozent auf 1 729,00 EUR), Beiersdorf (-1,94 Prozent auf 98,50 EUR), Symrise (-1,58 Prozent auf 69,94 EUR), Brenntag SE (-1,36 Prozent auf 50,70 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 44,07 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 945 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,982 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,35 zu Buche schlagen. Mit 6,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

