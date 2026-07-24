Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,27 Prozent stärker bei 25 106,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 707,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 133,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der LUS-DAX 24 776,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Stand von 24 237,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der LUS-DAX bei 24 257,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22 Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 037,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 585 937 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 206,764 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at