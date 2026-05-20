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Kursentwicklung 20.05.2026 17:58:51

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Der LUS-DAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,66 Prozent auf 24 735,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 249,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 892,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 20.04.2026, mit 24 490,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.02.2026, mit 25 236,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 034,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,688 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,40 Prozent auf 287,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,29 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,24 Prozent auf 173,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 51,10 EUR), SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Scout24 (-1,84 Prozent auf 71,85 EUR), Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 58,82 EUR) und GEA (-0,81 Prozent auf 55,25 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 837 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 51,73 1,19% BASF
Brenntag SE 57,44 -2,54% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 28,26 0,14% Deutsche Bank AG
GEA 55,50 -0,36% GEA
Heidelberg Materials 175,20 1,13% Heidelberg Materials
Infineon AG 69,61 1,64% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 291,80 1,28% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 32,14 1,87% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 153,00 -1,01% SAP SE
Scout24 72,00 -0,62% Scout24
Siemens AG 267,10 0,89% Siemens AG
Siemens Energy AG 173,30 -0,26% Siemens Energy AG
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