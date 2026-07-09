Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Schlussendlich erhöhte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,53 Prozent auf 25 101,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 125,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 851,50 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 520,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 23 881,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Stand von 24 620,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Zalando (+ 3,36 Prozent auf 27,05 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR) und Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1 013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 41,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 438 315 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 205,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at