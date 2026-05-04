Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone

Der LUS-DAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,45 Prozent stärker bei 24 375,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 264,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 396,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 673,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 23 124,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,775 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 397,20 EUR), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 147,60 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 57,94 EUR), Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 182,36 EUR) und Bayer (+ 0,95 Prozent auf 38,41 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Continental (-5,05 Prozent auf 60,94 EUR), BASF (-3,27 Prozent auf 52,95 EUR), RWE (-2,42 Prozent auf 60,48 EUR), BMW (-2,16 Prozent auf 76,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,88 Prozent auf 48,66 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 555 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at